В Тверской области закрыли нелегальный детский лагерь

Межведомственная комиссия решает вопросы обеспечения безопасного отъезда детей домой

ТАСС, 6 июля. Нелегальный детский лагерь выявили и закрыли в Кимрском округе Тверской области. Там отдыхали дети из соседних регионов, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тверской области.

"В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени ведется ежедневный контроль за организацией детского отдыха, в том числе мероприятия по выявлению несанкционированных детских лагерей. Такой объект выявлен Министерством образования Тверской области совместно с прокуратурой Тверской области, УМВД по Тверской области и региональным Роспотребнадзором в Кимрском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

В лагере отдыхали дети из соседних регионов, он работал без соответствующей лицензии и не был заявлен его организатором перед открытием на ведомственную приемку и проверку безопасного пребывания там детей. В Кимрский округ оперативно выехали представители Министерства образования Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора, правоохранительных органов. "Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности, на основании которых судом вынесено определение о запрете деятельности лагеря", - отметили в пресс-службе.

По поручению главы региона на месте работает межведомственная комиссия, которая решает вопросы обеспечения безопасного отъезда детей домой.

По данным прокуратуры Тверской области, незаконный детский лагерь находился в деревне Соболево Федоровского сельского поселения, его организовали АНО "Центр народного образования" и физическое лицо - собственник земельного участка. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобное деяние. Тогда в соответствии с судебным решением его приговорили к 240 часам общественных работ за незаконную организацию отдыха детей, не соответствующую требованиям и нормам.