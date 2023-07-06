6 июля, 20:03

В Астрахани на День рыбака появится рыбацкий дом от соцсети "Одноклассники"

С 7 июля VK запустит симулятор рыбалки в мини-приложении "Цифровая рыбалка"

АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Рыбацкий дом от социальной сети "Одноклассники", где организуют различные мастер-классы для взрослых и детей, появится ко Дню рыбака 9 июля на набережной реки Волги в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора Астраханской области..

"9 июля на набережной Волги в Астрахани появится рыбацкий дом от "Одноклассников" "Рыбалка - это ОК", посвященный одному из самых популярных хобби астраханцев - рыбалке. Здесь гости фестиваля смогут сделать тематический аквагрим и креативные фотографии, раскрасить рисунок речного обитателя и запустить его в цифровой аквариум, поучаствовать в играх. Для взрослых и детей в течение дня будет работать арт-мастерская, где гостей научат создавать рукодельные игрушки, шоперы и браслеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии праздника с 7 июля VK запускает симулятор рыбалки в мини-приложении "Цифровая рыбалка" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователям предстоит спланировать рыбалку и получить за самые удачные решения баллы. Среди тех, кто наберет наибольшее количество очков, будет случайным образом выбран победитель, который получит 2,5 кг астраханской вяленой рыбы.

9 июля в Астраханской области отметят День рыбака. Праздник отмечают в регионе уже более полувека, по традиции во второе воскресенье июля

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. Также ежегодно в регион с целью любительской рыбалки приезжают тысячи туристов. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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