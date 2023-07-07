На Колыме из-за пожарной опасности объявили экстренное предупреждение

Речь идет о Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях

ТАСС, 7 июля. Спасатели объявили на 7-9 июля экстренное предупреждение в Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность четвертого класса.

В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

В пятницу в перечисленных районах температура воздуха держится на отметке около плюс 23 градусов. Пасмурно, ветра нет.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.

Обстановка в регионе

Ежегодно Колыма входит в число российских регионов, подвергающимся лесным пожарам. Ранее сообщалось, что губернатор региона Сергей Носов, а также главы Якутии и Хабаровского края обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. С этой недели на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей.

Сейчас на территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.