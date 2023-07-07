На юге Приморья после ливней поднялся уровень воды в реке

Отсутствует дорожное сообщение между селами Кугуки и Борисовка

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Раковка на юге Приморья поднялся из-за прошедших ливней, в Уссурийском городском округе отсутствует сообщение между двумя селами, в зону подтопления попали несколько улиц, налажено две лодочные переправы, решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом сообщила администрация Уссурийского городского округа в Telegram-канале.

"Гидрологическая ситуация в Уссурийском городском округе остается напряженной. Ограничено движение автотранспорта по автомобильной дороге от поселка Тимирязевский до станции Лимичевка в связи с поднятием уровня воды в реке Раковка. Имеется альтернативный проезд по улице Общественная. Отсутствует дорожное сообщение между селами Кугуки и Борисовка", - говорится в сообщении.

В связи с подъемом воды в реке в зону подтопления попали несколько улиц, для легковых машин затруднен проезд между селами Утесное и Линевичи из-за переливов на дороге, на этом маршруте выставлен пост от пожарно-спасательного отряда с автомобилем повышенной проходимости.

"В связи с сохраняющейся опасностью наводнения решается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Уссурийского городского округа", - уточняется в сообщении.

В среду на южные районы Приморья оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В четверг прокуратура края сообщила, что в Анучинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования.