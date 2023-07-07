В РСТ заявили, что средства размещения туристов в Анапе заполнены почти на 100%

Это связано с запуском новых туристических объектов, сообщил глава ведомства Илья Уманский

ТАСС, 7 июля. Средства размещения отдыхающих в динамично развивающемся городе-курорте Анапе Краснодарского края близки к 100% заполнению. Это связано с запуском к сезону новых туристических объектов, сообщил ТАСС глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Турпоток в Анапу действительно хороший, <…> в целом сейчас качественная загрузка. Мы фиксируем небольшой рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года, он выражен в объеме где-то от 5 до 8% и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную емкость. Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100% заполнению", - сказал Уманский.

Анапа показывает себя как динамично развивающийся курорт среди других курортов Краснодарского края. Это связано с наличием у курорта территорий, которые могут застраиваться новыми объектами для туристов и запускаться в эксплуатацию. Город удобен для путешественников, отправляющихся на отдых на автомобилях, и традиционно ориентирован на семейный отдых с детьми во время летних каникул, резюмировал президент РСТ.

Несмотря на почти полную загрузку средств размещения, на пляжах курорта при гостиницах никаких проблем с местами нет. Обошедшие интернет видео и фотографии пляжа, где буквально яблоку негде упасть, сделаны на центральном пляже курорта. Туда в основном ходят туристы из домов ближайшего частного сектора, уточнила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона. Стоит отойти на 100-200 м от того места, где сделаны фотографии, и будет гораздо свободнее. В Анапе более 40 км песчаных и галечных пляжей. Туристы, которые приобретают у нас путевки, отдыхают на гостиничных пляжах, там все нормально с местами и лежаками", - добавила она.

Ранее в Telegram-каналах опубликовали фото и видео пляжей в Анапе, заполненных отдыхающими. Авторы публикаций отмечали, что якобы на пляжах не хватает мест, чтобы загорать лежа, в этой связи туристы принимают солнечные ванны стоя. Власти Анапы опровергли распространенные в соцсетях сведения, пояснив, что протяженность пляжей в Анапе является самой большой на побережье Черного моря.