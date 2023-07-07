В Красноярске раскупили все билеты на выставку картин Сурикова из пяти музеев страны

В день экспозицию могут посетить 150 человек

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. В Красноярске полностью раскупили билеты на последние дни работы выставки картин Василия Сурикова из пяти российских музеев. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба музейного центра "Площадь Мира".

"Выставка картин Василия Сурикова, посвященная 175-летию художника, работает в Красноярске до 9 июля включительно. Однако все билеты на последние дни работы выставки уже полностью проданы. В день выставку могут посмотреть 150 человек", - сообщили в пресс-службе.

В начале мая в Красноярск из пяти российских музеев впервые доставили 38 картин художника. Для экспозиции свои картины предоставили Русский музей, Третьяковская галерея и три красноярских музея. Из Русского музея была доставлена самая большая картина Сурикова - "Покорение Сибири Ермаком". Ее размеры - 3 на 6 м. Третьяковская галерея предоставила на выставку такие работы художника, как "Посещение царевной женского монастыря", этюды для картины "Боярыня Морозова", а также "Портрет художника Василия Ивановича Сурикова" кисти Ильи Репина.

По данным музейного центра "Площадь Мира", несмотря на ажиотаж, выставку в Красноярске продлевать не будут. "После 9 июля картины уедут в Новосибирский музей, где пройдет аналогичная выставка", - пояснили в музее.

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра.