В РФ порядка 10 яхтенных марин находятся на разных стадиях строительства и проектирования

В стадии разработки находятся марины в проектируемом новом курорте "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Лаишево" в Татарстане на берегу Волги, сообщила глава группы компаний "Альянс марин девелопмент" Ольга Шебзухова

КРАСНОДАР, 7 июля./ТАСС/. На Азово-Черноморском побережье в течение десятилетий сохраняется дефицит мест швартовки яхт. На разных стадиях строительства, реконструкции и проектирования в России на текущий момент находятся порядка 10 яхтенных марин. Об этом ТАСС сообщила глава группы компаний "Альянс марин девелопмент" Ольга Шебзухова.

"Дефицит стояночных мест Азово-Черноморского побережья наблюдается последние десятки лет. На сегодняшний день современных оборудованных марин не так много, и точную цифру назвать не представляется возможным: нет единого ведомства, фиксирующего существующие и проектируемые марины. По материалам инфоресурса "Все марины - яхтенные порты России", на сегодняшний день находится в стадии реконструкции марина в Балаклаве, в стадии строительства - в Геленджике. В стадии разработки находятся марины в проектируемом новом курорте "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Лаишево" в Татарстане на берегу Волги, четыре пилотных проекта разработаны в районе города Сочи. Заявлены в стадии проектирования на Дальнем Востоке, Байкале и так далее" - сообщила Шебзухова.

По ее словам, известно, что несколько таких объектов введены в эксплуатацию на Волге и Енисее. Как отметила собеседница агентства, интерес к строительству марин в России начал проявляться в 90-х годах, причем в основном со стороны иностранных кампаний: японских, немецких, катарских, дубайских, турецких - то есть тех стран, где строительство марин и оборудованных акваторий хорошо развито. Шебзухова отметила, что и возникновение самой нехватки мест для швартовки яхт в России также связано с периодом 90-х годов, когда жители страны стали интересоваться международным яхтенным туризмом.

"Россияне с удовольствием после 1990-х годов вовлеклись в международный яхтенный туризм и именно в поисках впечатлений и ощущений, связанных с яхтенным туризмом, покупали и покупают яхты и хранят их в иностранных акваториях, так как законодательство, связанное с судоходством, с пассажирским флотом, с частным флотом, в этих странах очень комфортное, а стоимость покупки, хранения и обслуживания относительно не высокая. В России дефицит не только стоянок, но и производства собственного флота, который в том числе связан с дефицитом оборудованных стоянок. Все взаимосвязано", - резюмировала собеседница агентства.

В среду РБК со ссылкой на представителей российских яхт-клубов и школ яхтинга сообщило о нехватке мест для швартовки яхт в Сочи и Санкт-Петербурге. В качестве причин в публикации обозначены нехватка современных марин для развития яхтенного туризма в стране и приток российских судов из Европы на фоне санкций. Уточняется, что дефицит мест для швартовки яхт на Азово-Черноморском побережье якобы составляет порядка 10 тыс.

Ранее директор морпорта Сочи Юрий Владимиров сообщал ТАСС, что причальные линии в порту Сочи загружены на 100%, загрузка яхтами марины сейчас достигает 90%, в перспективе она будет загружена полностью. Критического дефицита мест для швартовки яхт, по его словам, в Сочи нет, спрос не настолько высок, пользователями мест для швартовки являются постоянные клиенты, массовых прибытий яхт из-за рубежа не фиксируют.