В Челябинске на базе радиозавода создадут центр испытаний и развития БПЛА

Завод "Полет" будет проводить испытания новых изделий и запускать их в серийное производство

ТАСС, 7 июля. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем на базе Челябинского радиозавода "Полет". Он займется разработкой продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" Ростеха создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит "единым окном" по оказанию мер региональной поддержки технологическим компаниям отрасли", - говорится в сообщении.

Партнерами проекта станут Челябинский государственный университет и группа компаний InSmart. В свою очередь, инженеры радиозавода займутся созданием изделий для обеспечения безопасности и управления полетов БПЛА. "Направлениями конструкторской и производственной деятельности центра станут специальные наземные технические средства, а также оборудование навигации и связи. На "Полете" будет проводиться разработка схемотехники, топологии плат, встроенного ПО и так далее", - добавили в госкорпорации, уточнив, что завод также будет проводить испытания новых изделий и запускать их в серийное производство.

По словам гендиректора Челябинского радиозавода "Полет" Дмитрия Довженко, объединение возможностей компаний позволит ускорить проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий. "Мы планируем расширять круг компаний-партнеров для усиления научного и производственного потенциала проекта", - добавил он.

"Росэлектроника" является национальным вендором по электронике. Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России и 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом. Всего он объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.