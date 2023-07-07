В Омской области создадут научный центр по разработке беспилотников

Проект будут реализовывать ОмГТУ и ОмГАУ

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Научный центр по разработке беспилотных авиационных систем создадут в Омской области. На базе него будет налажен выпуск легких самолетов и учебных тренажеров, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Будем выпускать легкие самолеты и учебные тренажеры вместе с индустриальными и финансовыми партнерами, а также ведущими вузами. <…> Проект начнем реализовывать в следующем году по поручению президента Владимира Владимировича Путина. У региона есть все возможности, чтобы создавать беспилотники и готовить специалистов для данной сферы", - написал Хоценко.

По его словам, проект будут реализовывать технический и аграрный омские университеты (ОмГТУ и ОмГАУ). В дальнейшем партнерами станут омский НОЦ, СибАДИ и другие промышленные предприятия региона.