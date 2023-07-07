На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за предстоящих дождей

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что коммунальные службы должны быть готовы к работе в условиях непогоды

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения в связи с сильными дождями. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Поручил с сегодняшнего дня ввести в крае режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением. <…> Экстренные, коммунальные службы должны быть полностью готовы к работе в условиях непогоды, главы муниципалитетов - быстро реагировать на изменения обстановки, на обращения людей", - написал он.

По прогнозам Ставропольского центра по гидрометеорологии, сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются на Ставрополье с 8 по 10 июля. Ранее в регионе на несколько дней было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой - местами температура достигает 40 градусов тепла.