В Иркутской области выпало две трети годовой нормы осадков за трое суток

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и городе Байкальске - режим ЧС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 300 мм или две трети годовой нормы осадкой выпало в Иркутской области за последние трое суток. Но в ближайшие дни таких интенсивных осадков не ожидается, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация в Иркутской области впечатляющая. Там за трое суток выпало две три нормы, но не месячной, а годовой - более 300 миллиметров. Настоящие тропики, - сказал он. - Но в ближайшие дни будет передышка".

В Иркутской области проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась 6 июля, когда резко повысился уровень воды в реках. Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и городе Тулуне. Было подтоплено более 400 участков, 6 домов. В пятницу вода начала спадать. Из зоны подтоплений эвакуированы более 100 человек.

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и городе Байкальске - режим ЧС. Также в пятницу власти приняли решение ввести режим ЧС в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского, чтобы оперативно ликвидировать последствия паводка. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.