В "Фобосе" заявили, что период аномальной жары на юге России временно закончился

Температурный режим возвращается в рамки климатической нормы

ТАСС, 8 июля. Период аномальной жары, охватившей регионы юга России и Северного Кавказа на этой неделе, временно закончился. Начиная с субботы, температурный режим возвращается в рамки климатической нормы, а в середине следующей недели в отдельных регионах будет ниже нормы, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Период аномальной жары на юге России и Северном Кавказе, когда столбики термометров поднимались на 4-6 градусов выше нормы, временно закончился. Температур воздуха с субботы возвращается в свои климатические рамки, а к середине следующей недели на севере региона будет даже ниже нормы на несколько градусов. На юге России установится по-летнему неустойчивая, с сильными дождями и грозами, местами с градом и ветром погода", - сказала она.

На контрасте с теплым воздухом, который будет поступать с Каспия, и холодным, который придет из северных регионов страны, активизируются фронтальные разделы. В связи с этим и ожидаются интенсивные дожди с градом и ветром, пояснила Котилевская.

В Крыму в субботу будет еще жарко - до 31 градуса, дожди начнутся к вечеру. В воскресенье в Симферополе и Севастополе прогнозируют ливни с грозами при температуре 25-27 градусов. Сочи в субботу накроет тропический дождь, в городе-курорте в сумме с субботы по вторник может выпасть несколько месячных норм осадков. Ожидается сильный ветер, на море - смерчи, в горах - сели и паводки на реках.

В Краснодаре в выходные дни ливневые дожди собьют температуру до 26-28 градусов. Во Владикавказе в субботу еще до 30 градусов, в воскресенье - не выше 24-26 градусов и сильные дожди. А вот в Махачкале и Грозном все выходные еще продержится солнечная погода с температурой воздуха до 31 градуса.