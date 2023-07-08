Арктический плавучий университет зафиксировал белую радугу на мысе Желания

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского государственного университета Максим Червяков отметил, что это явление образуется благодаря солнцу, которое подсвечивает микроскопические капли воды

МЫС ЖЕЛАНИЯ /Новая Земля/, 8 июля. /ТАСС/. Участники Арктического плавучего университета-2023 (АПУ) несколько часов наблюдали редкое метеорологическое явление - белую радугу на мысе Желания, передает с борта научно-исследовательского судна Профессор Молчанов корреспондент ТАСС. Это северная оконечность Новой Земли.

"Белая радуга образуется, когда солнце подсвечивает микроскопические капли воды, когда они становятся больше, радуга становится цветной, - пояснил ТАСС заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского государственного университета Максим Червяков. - Почему после дождя радуга быстро исчезает? Потому что капли становятся слишком большими и падают на землю. А тут сложились условия: облако над мысом и солнце".

Периодически она становилась разноцветной, но потом вновь приобретала белый цвет.

До этого участники экспедиции могли наблюдать белую радугу в конце июня в Белом море. Но там явление длилось всего несколько минут.

Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Партнерами и спонсорами проекта являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, банк ВТБ, ПАО "Новатэк", ПАО "ГМК "Норильский Никель", Правительство Архангельской области, Русское географическое общество.