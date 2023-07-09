Команда Ярославской области заняла первое место в юнармейской игре "Победа"

Второе место заняла команда из Хакасии, третье - из Волгоградской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Команда юнармейцев из Ярославской области стала победителем юнармейской игры "Победа", второе место заняла команда Республики Хакасии, на третьем месте - из Волгоградской области, на четвертом и пятом - команды Московской и Вологодской областей. Церемония награждения состоялась в Подмосковье на территории центра "Патриот".

"Позади напряженной и бескомпромиссной борьбы, безумные эмоции, напряжение. Игра высветила лучшие ваши качества - целеустремленность, волю к победе, умение работать в команде. И, пожалуй, главные итоги игры - это приобретение новых друзей, незабываемые встречи с интересными людьми, с героями специальной военной операции, которые на полях реальных боев куют нашу победу. Я бы хотел от имени министра обороны Российской Федерации, коллегии Министерства обороны Российской Федерации поздравить вас с завершением игры "Победа", пожелать всем вам здоровья, благополучия. Не останавливайтесь, идите вперед, достигайте новых вершин. Всероссийскую военно-спортивную игру "Победа" объявляю закрытой", - обратился к победителям Панков.

Обладатели первых трех призовых мест получили сертификаты на спортивный инвентарь номиналами до 150 тыс. рублей. Всего в 2023 году в финале участвовали более 1 тыс. человек из 85 регионов России, включая четыре новые территории. Отборочные этапы соревнования на муниципальном и региональном уровнях объединили более 400 тыс. юнармейцев.

В 2023 году игра проходила с новым девизом "Победа - одна на всех!", который придумали сами финалисты. По их мнению, девиз объединяет команды и подчеркивает связь поколений между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации.

В каждую команду вошли по 10 человек, всего в финал вышли более 1 тыс. юнармейцев. Статс-секретарь, замминистра обороны России Николай Панков от имени Минобороны поздравил победителей с успешным завершением финала игры "Победа".

Гостями торжественной церемонии также стали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, Герой России Алексей Романов, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе, председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров, начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный. Для юнармейцев выступили Олег Газманов, Ольга Кормухина и Паром.