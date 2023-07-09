В Нижнем Новгороде заложили камень в основание возрождаемой Ярмарочной мечети

По словам главы региона Глеба Никитина, строительство объекта является одним из символов укрепляющегося партнерства России со странами исламского мира

ТАСС, 9 июля. Закладка первого камня в основание возрождаемой Ярмарочной мечети прошла в Нижнем Новгороде в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Сегодня знаменательный день - мы закладываем камень под строительство Нижегородской Ярмарочной мечети. Еще одна историческая справедливость будет восстановлена. Ярмарочная мечеть была одной из самых первых каменных мечетей в России и имела в городе статус соборной. К горькому сожалению, как и многие другие святыни в советское время она была разрушена до основания", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он также подчеркнул, что возрождение мечети является одним из символов укрепляющегося партнерства России со странами исламского мира.

Как отметил на церемонии председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, закладка камня Ярмарочной мечети была запланирована еще на этапе подготовки к 1 100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Согласно проекту, строительство займет около четырех лет. Финансирование будет вестись за счет спонсорской помощи.

Исторически Ярмарочная мечеть располагалась на Магометанской площади Нижнего Новгорода на территории Нижегородской ярмарки, где просуществовала с 1817 по 1930 год.