В Центральной России на следующей неделе прогнозируют похолодание

В столице ожидается от 13 до 15 градусов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Похолодание придет в центральную часть России на следующей неделе. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский Север", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в понедельник температура будет плюс 17-22 градусов тепла, а во вторник термометры опустятся до значений в плюс 14-19 градусов. В среду температура может колебаться в пределах от 11 до 16 градусов выше 0, что является климатической нормой сентября.

Тишковец добавил, что ночью минимальная температура может составить плюс 6 градусов. "Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет", - подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что в столице ожидается от 13 до 15 градусов.