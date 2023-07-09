В Волжском Сабантуе приняли участие гости из 41 региона России

Праздник прошел в Нижнем Новгороде

ТАСС, 9 июля. Первый Волжский Сабантуй открылся в воскресенье в Нижнем Новгороде. Гостями праздника стали жители 41 региона России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"В Автозаводском парке Нижнего Новгорода 9 июля открылся Волжский Сабантуй, который собрал гостей из 41 региона России", - отмечается в сообщении.

С первым Волжским Сабантуем гостей поздравил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведению праздника не помешала дождливая погода.

"Что такое Сабантуй? Это праздник тружеников села, конец посевной. А для аграриев дождь - это дар Всевышнего, это жизнь. И мы рады такой символичной погоде сегодня на празднике", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Программа Сабантуя включает выступления национальных татарских творческих коллективов и исполнителей Нижегородской области и Республики Татарстан, выставки предметов декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов, дегустации блюд национальной кухни. В рамках праздника проходят традиционные соревнования по национальной борьбе корэш на призы правительства Нижегородской области и правительства Республики Татарстан.