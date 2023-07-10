Аэропорт Сочи обслужил большинство самолетов, уходивших на запасные аэродромы при непогоде

За минувшие сутки из-за непогоды, по данным департамента транспорта города, 15 из 17 самолетов вернулись в аэропорт Сочи, 13 из них обслужили

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Командиры экипажей 17 самолетов, следовавших в Сочи, за сутки приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за непогоды на курорте, по состоянию на утро понедельника 15 самолетов уже вернулись в аэропорт Сочи, 13 из них обслужили. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Сочи.

"На 9:00 уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Погодные условия благоприятные, но метеорологи предупреждают о возможности изменения до 21:00", - говорится в сообщении.

Последствия сильного дождя в Сочи © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Дожди в Сочи идут с 8 июля. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. На федеральной территории Сириус при дождях подтопило порядка 200 придомовых территорий, более 60 жителей находятся в пунктах временного размещения.