Медики из Брянской области отправились в ЛНР для помощи местным жителям

Жители смогут с 12 июля по 8 августа получить консультации терапевта, невролога, хирурга, офтальмолога и других специалистов

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. "Поезд здоровья" с медиками из Брянской области отправился в лечебные учреждения подшефного города Брянки Луганской Народной Республики (ЛНР) для обследования взрослого населения. Жители смогут с 12 июля по 8 августа получить консультации врачей, в том числе терапевта, невролога, хирурга, офтальмолога, и пройти диагностику, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"С 12 июля по 8 августа в медицинских организациях Брянки будут работать мобильные медицинские комплексы с бригадами высококвалифицированных брянских врачей и медицинских сестер", - говорится в сообщении.

Врачи из Брянской области проводить бесплатные комплексные обследования взрослых жителей города, диспансеризацию и профилактические осмотры. Как отметил губернатор, сам "Поезд здоровья" оснащен современным оборудованием, которое позволит провести полноценную диагностику и лечение: УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование. "В составе мобильной бригады 11 врачей наиболее востребованных у населения специальностей - терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог", - написал Богомаз.

В мае 2022 года Брянская область взяла под шефство город Брянку в ЛНР, регион помогает городу в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, ремонте домов, благоустройстве территорий. Также власти договорись о сотрудничестве в областях науки и технологии, транспорта, инфраструктуры, информационных технологий, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта, туризма, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.