В регионах ЦФО 10-12 июля ожидаются похолодание и дожди

В Ивановской, Костромской, Тверской областях в дневные часы ожидается около плюс 14-19 градусов

ТАСС, 10 июля. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 4-7 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа 10-12 июля. В Ивановской, Костромской, Тверской областях в дневные часы ожидается около плюс 14-19 градусов, Воронежском, Калужском, Орловском регионах - до плюс 20-22 градусов, почти повсеместно пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, сообщается в понедельник на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.

По данным гидрометцентра по Костромской области, уже 10 июля местами ожидаются грозы и дожди, возможно усиление ветра до 18 м/с, днем 11 июля в регионе воздух прогреется до плюс 19 градусов, а 12 июля температура понизится до плюс 14 градусов. Во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях ожидается около 15-19 градусов, небольшие и умеренные дожди пройдут преимущественно в среду. "12 июля будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью - плюс 7-12 градусов, днем - плюс 14-19 градусов", - отмечено на сайте гидрометцентра по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской областях к 12 июля похолодает до плюс 19-21 градуса, в Воронежском регионе будет немного теплее - около плюс 23 градусов, местами пройдут дожди. "Похолодание началось уже сегодня, <...> у нас прошел циклон и за ним - заток холодного воздуха, который распространяется на всю южную территорию России, в том числе захватывает Центрально-Черноземные области. С этим связаны похолодание и область пониженного давления, где будет сохраняться вероятность дождей - местами практически каждый день", - рассказала ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская, добавив, что самый холодный день в регионе ожидается 12 июля, когда прогнозируется около плюс 18-23 градусов.