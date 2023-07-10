В регионах Средней Волги и Предуралья прогнозируют дожди и похолодание

В середине недели в нескольких регионах Приволжского федерального округа спадет жара

ТАСС, 10 июля. Циклон, эпицентр которого сейчас находится над Нижегородской областью, на неделе принесет дожди и похолодание в регионы Средней Волги и Предуралья. При этом в середине недели в нескольких регионах Приволжского федерального округа спадет жара, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Циклон сейчас кружит в непосредственной близости от Нижегородской области, там располагается эпицентр ненастья, сегодня и завтра сохранятся очень сильные дожди. По мере продвижения холодного воздуха глубже в Поволжье кратковременные дожди будут наблюдаться на Средней Волге, в середине недели они уйдут в Предуралье, а вместе с ними будет существенно понижаться температура: к середине недели в центральном Поволжье температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, а в Предуралье на 0-2 градуса ниже нормы", - сказала она.

По ее словам, в Нижнем Новгороде до пятницы температура днем будет держаться в районе 14-16 градусов, со среды интенсивность дождей уменьшится, а к выходным осадки прекратятся и потеплеет до 22 градусов. В Кировской области дожди ожидаются до четверга, далее по мере ослабления дождей температура воздуха будет повышаться до 18-20 градусов, а в выходные - до 23-24 градусов. В Пензенской области в понедельник несмотря на кратковременные дожди еще достаточно тепло - 27 градусов, но завтра уже похолодает до 18 градусов.

Похолодание в регионах

В Самарской и Оренбургской областях жара спадет в середине недели. По словам Котилевской, в Оренбурге, где сегодня еще около 40 градусов, в середине недели будет уже не выше 25 градусов, пройдут кратковременные дожди, при этом практически всю неделю ожидается ветер с порывами до 13-15 м/с. В Самаре жара начнет спадать во вторник, в ночь на среду начнутся дожди. В Уфе в понедельник и во вторник 38 градусов тепла, однако к среде температура упадет до 26-27 градусов, начнутся кратковременные дожди. До конца недели максимальная температура не превысит 22-23 градусов. В Саратове, где в понедельник температура составляет 31 градус тепла, начиная с завтрашнего дня и до пятницы включительно ожидаются кратковременные дожди, а температура днем не превысит 22 градусов.

По информации Гидрометцентра Татарстана, на территории республики 9-11 июля местами в восточных районах ожидается сильная жара - до 37 градусов. Дожди придут в конце завтрашнего дня, температура сразу резко понизится, в среду ожидается лишь 17-18 градусов тепла, но с четверга интенсивность дождей будет снижаться, а температура повысится до 22-24 градусов. В Ижевске также сегодня и завтра еще будет держаться жара - 34-35 градусов, однако в середине недели похолодает до 26-27 градусов, начнутся грозовые дожди.

В Пермском крае 30-градусная жара продержится до среды. Как отметили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), в первой половине недели в южной части края температура воздуха приблизится к историческим рекордам за весь период наблюдений, в то же время до северных районов жара доберется только в среду, а в понедельник здесь ожидаются обильные дожди под влиянием полярного теплого фронта. В среду в Прикамье возможны грозы, после этого температура воздуха вернется к климатической норме и даже опустится чуть ниже нее.

Сразу несколько регионов Приволжского федерального округа продолжают устранять последствия сильных дождей. Как сообщил глава Нижнего Новогорода Юрий Шалабаев, за воскресенье в Нижнем Новгороде выпало более месячной нормы осадков, в последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году. Дорожники в непрерывном режиме расчищают дождеприемные колодцы, которые забиваются листвой и грунтом. Из-за проливных дождей в городе наблюдались перебои в движении общественного транспорта.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в понедельник сообщил, что из-за прошедших в выходные дождей и гроз в 282 населенных пунктах было нарушено электроснабжение, в субботу вечером и ночью без света оказались более 20 тыс. человек, к утру воскресенья специалисты восстановили 90% линий электропередач. Работы продолжаются в Уржумском, Шабалинском, Орловском, Мурашинском районе и городе Кирове. Также в Котельниче ветер сорвал кровли с двух домов, а на трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь во время грозы упали 30 деревьев, однако дорожные службы устранили завалы и восстановили движение по трассе в полном объеме.

В регионах, где пока держится жаркая погода, жители спасаются от жары на дачах и пляжах, но при этом не всегда соблюдают меры безопасности. Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, с начала лета в регионе зарегистрировали 17 утонувших, среди них 4 ребенка. В Ульяновске днем 8 июля сотрудники управления гражданской защиты на Центральном пляже города спасли двух тонущих в зоне купания мужчин. В Кировской области за три минувших дня зарегистрировано четыре несчастных случая на воде.