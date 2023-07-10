Рослесхоз: семь регионов получили указания повысить эффективность лесного хозяйства

Среди них Мурманская, Липецкая, Курганская, Рязанская и Еврейская области

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мурманская, Липецкая, Курганская, Рязанская и Еврейская области, Забайкальский край и Тува получили указания по повышению эффективности ведения лесного хозяйства. Главам регионов предложено принять кадровые решения и наказать представителей лесных ведомств, сообщает в понедельник пресс-служба Рослесхоза.

"Главам субъектов мы направили указания, в которых рассказали почему тот или иной регион занял соответствующее место в рейтинге эффективности. Мы также рекомендовали главам субъектов рассмотреть вопрос принятия кадровых решений и привлечения к дисциплинарной ответственности представителей лесных ведомств за ненадлежащее исполнение, возложенных на них обязанностей. До 1 сентября регионы должны доложить Рослесхозу о принятых мерах", - сказал руководитель Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, Рязанской и Курганской областям, Туве и Забайкальскому краю поручено усилить работу по своевременному обнаружению и тушению лесных пожаров. Еврейской автономной, Липецкой, Курганской областям необходимо принять меры по сокращению недоимки по платежам за использование лесов. Липецкой, Мурманской, Рязанской областям и Туве поручено улучшить работу по восстановлению лесов.

Кроме того, Курганской области и Тува необходимо увеличить количество санитарных мероприятий в лесах, а Мурманской, Липецкой областям и Туве поручено усилить работу по борьбе с незаконными рубками.