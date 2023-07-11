В Приморье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

В некоторых районах региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено для северных районов Приморья, где ожидаются ливни с грозами и ветром, сообщил во вторник Примгидромет.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов в ближайшие 6-12 часов с сохранением на сутки 12 июля на севере Приморского края местами ожидаются сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Дожди будут сопровождаться грозами, возможен град. В отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

5 июля на южные районы Приморья оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В трех муниципалитетах был введен режим ЧС.