В Приморье из-за нарушений пожарной безопасности приостановили работу двух ТЦ

В частности, при проверке были выявлены неработающая система дымоудаления, отсутствие сертификации системы пожаротушения и захламление путей эвакуации

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Работа двух торговых центров (ТЦ) во Владивостоке приостановлена из-за более чем 75 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Ленинского района города Владивостока по поступившему обращению провела проверку исполнения требований законодательства, в том числе направленных на обеспечение безопасности граждан, при эксплуатации ТЦ "Кристалл" и "Виктория", расположенных на территории рынка на улице Спортивной во Владивостоке. Проверка с привлечением профильных специалистов МЧС России выявила свыше 50 нарушений требований пожарной безопасности в ТЦ "Кристалл" и более 25 нарушений в ТЦ "Виктория", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди нарушений - неработающая система дымоудаления, отсутствие сертификации системы пожаротушения, захламление путей эвакуации, в помещениях общепита используется газобаллонное оборудование, а также отсутствие проверки огнетушителей и их неправильное размещение, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в Ленинский районный суд города Владивостока с двумя исками к собственникам ТЦ "Кристалл" и "Виктория" с исковыми заявлениями о возложении обязанности устранить выявленные нарушения, ход и результаты рассмотрения которых поставлены на контроль. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства прокурора о принятии обеспечительных мер по указанным искам в виде приостановления работы ТЦ до принятия решения по существу", - говорится в сообщении.