В больницы Приморья передали 58 новых санитарных автомобилей российского производства

Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, новый транспорт позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям муниципальных образований

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. Больницы Находки, Уссурийска и еще семи городов, 16 округов и районов Приморского края получили 58 новых санитарных автомобилей российского производства. Торжественная церемония передачи машин медучреждениям прошла 11 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

"58 санитарных автомобилей пополнят автопарки медучреждений Приморья. Ключи от новых транспортных средств получили 25 больниц края. Транспорт поступил в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Помимо Находки и Уссурийска, санитарные автомобили получили больницы Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского и Шкотовского муниципальных округов, Кировского, Михайловского и Надеждинского районов.

"Эти машины - отечественного производства, с высокими ходовыми качествами. Они предназначены для того, чтобы доставлять бригады врачей на дом к пациентам, привозить амбулаторных пациентов из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации, а также перевозить медикаменты", - сказал на церемонии передачи ключей губернатор Приморского края Олег Кожемяко, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона отметил, что новый транспорт позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям муниципальных образований. Он добавил, что огромное значение имеет и наличие кадрового потенциала, поэтому правительство Приморья ведет работу по увеличению числа учащихся, получающих среднее медицинское образование. По словам Кожемяко, это позволит в дальнейшем оказывать медпомощь эффективнее и оперативнее.

С 2021 по 2025 год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется обеспечить медицинские учреждения Приморского края 343 автомобилями, сообщила пресс-служба.