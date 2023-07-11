В Кирове модернизируют ливневку

Работы будут проводиться на тех участках, где после дождей скапливается вода на проезжей части

КИРОВ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области модернизируют в Кирове ливневку на участках, где после дождей скапливается вода на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Очень большой объем осадков выпал. Благодаря тому, что в прошлом году провели работы по обновлению и очистке ливневок в городе, серьезных подтоплений не было, в целом по городу вода ушла быстро. Теперь нужно заняться самыми сложными участками: положить трубы большего диаметра. Эту работу по поручению губернатора Александра Соколова мы совместно проведем", - цитирует пресс-служба зампреда правительства области Алексея Жердева.

В Кировской области с 8 по 10 июля шли ливни и грозы, в Кирове в нескольких местах образовались подтопления. Коммунальные и дорожные службы города устраняли подтопления: расчищали от мусора водостоки, откачивали воду машинами. Вечером 10 июля Алексей Жердев и глава администрации Кирова Вячеслав Симаков проверили, как идет ликвидация последствий стихии на самых сложных участках - на Октябрьском проспекте в районе монумента Т-34 и на улице Карла Маркса у Ботанического сада.

"Благодаря тому, что в городе с прошлого года идет работа по обновлению и расчистке ливневой канализации, значительных затоплений не произошло: на пересечении улиц Московской и Романа Ердякова, а также Московской и проспекта Строителей подтопления не было, у Ботанического сада и на Дерендяева также вода быстро ушла. На Октябрьском проспекте образовалось подтопление, на участке почти 100 м вода доходила до фасада здания. В этом месте есть отводящая труба, но она не справилась, так как за два часа в городе выпала месячная норма осадков, при этом труба была не замусорена, службы ее проверяли несколько раз, водосток работал, но объем выпавших осадков был очень большой. После прекращения дождя за полтора часа с подтоплением на этом месте удалось справиться", - отметил Симаков.

При этом, по его словам, в целом ливневка в Кирове не справляется с большим объемом воды. Как отметил Симаков в опубликованном в Telegram-канале правительства области видеокомментарии, протяженность улично-дорожной сети в городе превышает 1 тыс. км, в то время как протяженность ливневой канализации - только 60 км. Неоднократно экологи поднимали вопрос о необходимости строительства в Кирове новой ливневой канализации, однако на это требуются большие средства. "Нам одним с этой проблемой не справиться, требуются значительные вложения", - прокомментировал Симаков необходимость модернизации и обновления ливневки.

По словам Жердева, правительство области окажет поддержку в вопросе очистки ливневой канализации и перекладки сетей. "Будем выделять средства, перекладывать сети, заниматься очисткой ливневой канализации", - приводится в Telegram-канале комментарий Жердева.