В Сочи завершился музыкальный образовательный форум Леонида Агутина

Он объединил более 3 тыс. детей и подростков

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина завершился в Сочи гала-концертом, он объединил более 3 тыс. детей и подростков, принявших участие в 22-х обучающих треках и мастер-классах. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина прошел на курорте "Красная Поляна" в четвертый раз. Программа включала в себя 22 образовательных трека для детей, родителей и преподавателей. За 10 дней участники прошли интенсивное обучение с наставниками, мастер-классы и тренинги. Форум собрал на курорте "Красная Поляна" более 3 тыс. детей и подростков со всей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие завершилось гала-концертом: Леонид Агутин, Лариса Долина, Дима Билан, Владимир Пресняков, Анжелика Варум и другие артисты выступили на одной сцене с юными участниками. Концерт был посвящен 55-летию Агутина. В общей сложности с учетом педагогов, родителей несовершеннолетних и гостей в форуме приняли участие порядка 5 тыс. человек. Гран-при вокального конкурса завоевала 10-летняя Елена Турчина из Санкт-Петербурга, а танцевального - коллектив Ellipsis из Красноярска.

В рамках форума также прошли курсы студии дизайна и творчества, их участники разработали модели подростковой одежды и представили свои работы в шоу-дефиле на главной сцене мероприятия.

"Форум - это большая образовательная платформа: дети обмениваются опытом друг с другом, взрослые обмениваются опытом с детьми, здесь царит веселая творческая атмосфера", - заявила генеральный продюсер Светлана Митрофанова. Музыкальный продюсер Андрей Сергеев отметил дальнейшие перспективы роста форума, по его словам, участники мероприятия творчески растут, есть постоянные участники форума, который затем своим примером привлекают к участию в мероприятии своих знакомых.

"Прежде всего двигателем является вдохновение, которое каждый из нас и артисты, которые приезжают, получают от работы с детьми. Миссия форума в общем и в целом - повышение престижа профессии эстрадного артиста. Мы хотим изменить отношение в профессии эстрадного артиста: когда мы видим, как дети с удовольствием учатся, это мотивирует не только их, но и нас тоже - добавлять как можно больше образовательных треков, артистической практики", - резюмировала исполнительный продюсер форума Галина Шевченко.