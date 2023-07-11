Ведущие вузы Урала и металлургический завод обучат специалистов по промтехнологиям

Металлургическим предприятиям не хватает кадров, которые соответствовали бы современным стандартам цифровизации и в области автоматизированных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) при поддержке Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) обучат более 50 специалистов в области цифровых промышленных технологий. Соответствующие соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Соглашение подписано, чтобы разрабатывать совершенно новые программы с учетом всех изменений предприятия <…> в области новых автоматизированных технологий для промышленных предприятий. <…> У нас разработана уникальная программа. В этом году планируется набор 15 человек. То есть это не массовая подготовка, это высокоуровневые, штучные, высокотехнологичные специалисты", - рассказала директор Уральской передовой инженерной школы УрФУ Валентина Овчинникова.

Также в вузе отметили, что металлургическим предприятиям не хватает кадров, которые соответствовали бы современным стандартам цифровизации и в области автоматизированных технологий. Подписанное соглашение дает возможность начала подготовки кадров нового поколения.

Как рассказал проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Владимир Нелюб, вуз планирует реализовать комплексную научную-технологическую программу при поддержке КУМЗ. "У нас сейчас в Минобрнауки есть целый ряд инструментов, которые возможно будет совместно нам реализовать <...>, правительственное постановление и вот новая комплексная научно-технологическая программа. <…> Мы планируем подготовить порядка 30-40 человек на 2023-2024 год. Это бакалавриат и магистратура", - рассказал Владимир Нелюб.

Генеральный директор ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" Михаил Ненюков отметил, что для завода сотрудничество с политехническим университетом Петербурга это серьезный вызов и задел для выхода за пределы региона в настройке отношений с политехническими вузами страны.

КУМЗ - одно из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области. Завод выпускает алюминиевый прокат для различных отраслей промышленности, в том числе авиационной и автомобилестроительной.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого - несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.