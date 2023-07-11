На Чукотке лечение в санаториях оплатят участникам СВО, получившим инвалидность

На реализацию этой меры поддержки предусмотрено 400 тыс. рублей

ТАСС, 11 июля. Власти Чукотского автономного округа (ЧАО) выделили 400 тыс. рублей на курортно-санаторное лечение участников специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность, а также членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"По поручению врио губернатора ЧАО Владислава Кузнецова в регионе введена мера поддержки по оплате услуг санаторно-курортных организаций участникам специальной военной операции, получившим инвалидность вследствие военной травмы, а также стоимости их проезда к месту проведения санаторно-курортного лечения и обратно. Мера также может быть распространена на членов семей защитников при совместном следовании к месту лечения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на реализацию этой меры поддержки предусмотрено 400 тыс. рублей. Оплата санаторно-курортного лечения может быть предоставлена напрямую поставщикам услуг, без затраты личных средств, а также в виде компенсации. Оплачиваться будут фактически понесенные расходы.

В декабре 2022 года на Чукотке такая же мера поддержки была введена для детей участников СВО. Кроме того, в регионе действует ряд других мер. В их числе освобождение от платы за детсад, от транспортного налога, компенсация затрат на получение платного высшего образования для детей, а также ежемесячная выплата на детей-студентов в размере 5 тыс. рублей, компенсация на покупку путевок в детские лагеря и другие.