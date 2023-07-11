В Алтайском крае количество бесхозных гидросооружений снизилось втрое за два года

По словам руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, регион также один из первых установил зоны затоплений, которые внесли в реестр и учитывают в публичной кадастровой карте

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Количество бесхозных гидротехнических сооружений снизилось в три раза за два года в Алтайском крае, входящем в число паводкоопасных регионов. Об этом во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

"Буквально за последние два года проведены расчистки на семи участках [русел рек], обеспечивается капитальный ремонт гидротехнических сооружений, учет, инвентаризация, снижение количества бесхозных. За последние пару лет Алтайскому краю удалось в три раза снизить этот показатель, а именно найти хозяина, это очень важно для безопасного пропуска паводка и половодья", - сказал он.

Кириллов также отметил, что Алтайский край один из первых установил зоны затоплений, которые внесли в реестр и учитывают в публичной кадастровой карте.

"Алтайский край - один из 19 наиболее опасных паводковых регионов страны, поэтому работа по защите населения от наводнений здесь идет, не останавливаясь, и не один год", - добавил он.