В Орловской области планируют создать отряды территориальной обороны

Глава региона Андрей Клычков считает необходимым обучить жителей основам медицинской и тактической подготовки, а также научить пользоваться оружием

ТАСС, 11 июля. В Орловской области намерены создать отряды территориальной обороны. Идею, предложенную жителями, поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства.

"Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал идею создания в регионе отрядов территориальной обороны. В ближайшее время глава региона проведет совещание оперативного штаба с силовым блоком, на котором будут даны поручения по завершению организации полигона. После этого все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Вопрос о создании таких отрядов прозвучал на состоявшейся 11 июля встрече главы региона с активом Урицкого района.

По мнению губернатора, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также научить пользоваться оружием. "Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми", - приводит пресс-служба слова Клычкова.

Отряды территориальной самообороны сформировали в нескольких регионах, в том числе, в Белгородской и Курской областях. В состав белгородской теробороны входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной с ноября 2022 года создали семь батальонов. В Курской области насчитывается более 2 тыс. участников добровольных народных дружин, а также проходит формирование мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны.