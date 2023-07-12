В Чувашии водители скорой помощи будут получать выплаты в размере 4 500 рублей

На социальные выплаты будут выделены средства из республиканского бюджета в размере 14 550 119 рублей

ТАСС, 12 июля. Кабинет министров Чувашии в среду одобрил проект постановления о ежемесячных социальных выплатах в размере 4 500 рублей водителям скорой помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Вводится дополнительная мера социальной поддержки в форме специальной социальной выплаты для водителей автомобилей скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики в размере 4 500 рублей ежемесячно", - отметили в пресс-службе.

Постановление будет действовать с 1 января 2023 года.

По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, на социальные выплаты будут выделены средства из республиканского бюджета в размере 14 550 119 рублей.

"В течение месяца выплаты водителям будут произведены в полном объеме, начиная с 1 января 2023 года по сегодняшний день. Далее ежемесячно они будут дополнительно получать по 4 500 рублей", - пояснил ТАСС Степанов.