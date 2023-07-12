Свердловская область намерена подготовить учителей для русскоязычных школ Таджикистана

В республике насчитывается более 200 школ с русским языком обучения

ДУШАНБЕ, 12 июля. /ТАСС/. Свердловская и Согдийская области выразили готовность укреплять межрегиональное сотрудничество России и Таджикистана, в том числе в сфере образования. Об этом заявил губернатор российского региона Евгений Кувайшев на встрече с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой, которая состоялась на полях выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

"Кувайшев оценил экономические связи двустороннего сотрудничества как приоритетные и выразил готовность к развитию взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, подготовки преподавателей для русскоязычных школ [республики]", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Согдийской области.

При обсуждении укрепления межрегиональных связей председатель Согдийской области акцентировал внимание на заинтересованности таджикской стороны в привлечении российских инвесторов. "В Согдийской области имеется большой потенциал для переработки и производства руды, хлопка, плодоовощной продукции, лекарств, бытовой техники, и таджикские предприниматели готовы расширять сотрудничество с российскими инвесторами", - сказал он.

По данным министерства образования, в республике насчитывается более 200 школ с русским языком обучения. Кроме того, в сентябре 2022 года открылись еще пять школ, профинансированных РФ, с обучением по российским стандартам. Действует также совместная школа с русским языком обучения при Российско-Таджикском (Славянском) университете. В рамках проекта "Русский учитель за рубежом" в настоящее время в таджикских школах преподают 75 специалистов из разных регионов России.