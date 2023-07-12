Около 2 тыс. фермеров и садоводов приняли участие в первом Ягодном фестивале в Чувашии

По мнению главы региона Олега Николаева, мероприятие демонстрирует важность работы, проводимой на селе

ТАСС, 12 июля. Первый Ягодный фестиваль прошел в среду в Чувашии, в мероприятии приняли участие порядка двух тысяч ягодоводов, фермеров и садоводов, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Первый ягодный фестиваль открылся в Чувашии. Порядка двух тысяч ягодоводов, садоводов, владельцев питомников, фермеров и экспертов из разных регионов, а также производители удобрений и оборудования, переработчики и любители ягод приняли участие в мероприятии. Одной из главных площадок фестиваля стал лекторий, где эксперты делились опытом по выращиванию ягод", - отмечается в сообщении.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, мероприятие демонстрирует важность работы, проводимой на селе. "Четыре года назад выбрали развитие ягодоводства как одно из направлений, совместно с Россельхозбанком запустили школу фермеров. В короткие сроки освоили технологию производства, расширили ассортимент выращиваемых ягод и научились их перерабатывать", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Глава республики уточнил, что целью фестиваля является обобщение опыта и повышение туристической привлекательности республики. "Важно не только производить качественную конкурентоспособную продукцию, но и создавать новые виды, что будет способствовать созданию рабочих мест и повышению привлекательности отрасли", - процитировали Николаева в пресс-службе.

По его словам, правительство республики поддерживает жителей, которые занимаются подсобным хозяйством и имеют статус самозанятых. "Сохранено финансирование проектов по ягодоводству через гранты "Перспектива" и "Агростартап". Введена новая форма поддержки для сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются выращиванием земляники садовой, им возмещается 80% расходов", - уточнил он.

Как отметил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, благодаря поддержке главы республики в регионе с 2019 года ягодоводы начали получать гранты. "За это время 23 фермера стали обладателями субсидий на общую сумму около 82 млн рублей. Из-за многочисленных просьб это направление было включено в образовательный проект "Школа фермера" Россельхозбанка", - приводятся слова Артамонова в сообщении.