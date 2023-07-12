В Новгородской области осужденных в колониях научат открывать свой бизнес

Для этого будут изданы специальные методические пособия и проведены лекции

ТАСС, 12 июля. Власти Новгородской области совместно с региональным УФСИН России обучат осужденных основам ведения бизнеса: свое дело при выходе на свободу они смогут открыть, используя навыки, полученные во время отбывания наказания. Для этого будут изданы специальные методические пособия и проведены лекции, где осужденным расскажут о механизме работы соцконтрактов и получения грантов: это позволит таким гражданам быстро влиться в общество после освобождения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Начальник УФСИН России по Новгородской области Фарид Хайрулин дал указание сотрудникам провести лекции для всех осужденных о том, кто такие самозанятые, донести до них преимущества такого статуса, гарантии, систему налогообложения. Также планируется, что осужденные получат методички со всей необходимой информацией о социализации и возможностях открыть свое дело, выйти на работу после освобождения", - отмечается в сообщении по итогам поездки губернатора Андрея Никитина в исправительную колонию №7 в поселке Панковка.

Никитин рекомендовал руководству регионального управления федеральной службы ежегодно приглашать в колонии, в том числе в Валдай и Парфино, сотрудников социальной защиты, которые будут рассказывать о существующих грантах и отвечать на вопросы граждан.

"На территории колонии вы трудитесь на производствах, и навыки, которые вы здесь получаете, востребованы в Новгородской области. В регионе есть колледжи, где можно получить образование по этим профилям и после выйти на хорошо оплачиваемую работу", - цитирует пресс-служба главу региона.

По данным Никитина, многие заключенные получают новые профессии и рассматривают в перспективе возможность открыть свое дело по обработке дерева или металла. Некоторые шьют спецодежду для народных дружинников и спальные мешки, которые отправят в зону специальной военной операции. Новгородская область стала одним из первых регионов, где появились исправительные центры для осужденных. На данный момент работу в них могут получить более 300 человек.