Заповедник "Черные земли" в Калмыкии получил грант на защиту краснокнижных сайгаков

В планах закупить бинокли, автомобильные и ручные радиостанции для повседневной работы инспекторов

ЭЛИСТА, 12 июля. /ТАСС/. Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" получил грант на приобретение оборудования, которое позволит повысить эффективность полевого мониторинга и охрану популяции сайгака. Благодаря поддержке есть шансы сохранить продолжающуюся тенденцию к росту численности популяции краснокнижной антилопы, сообщил ТАСС в среду директор заповедника Батаар Убушаев.

До 2014 года численность сайгаков в мире стабильно снижалась: популяция в северо-западном Прикаспии сократилась за 20 лет почти в 50 раз - с 250 тыс. до 3,5 тыс. особей. Главным фактором, приведшим к катастрофическому снижению численности сайгака, стало браконьерство, в том числе избирательное, в отношении самцов. Сейчас сайгаки, занесенные в Красную книгу России в 2020 году, круглогодично обитают на территории страны только в Калмыкии и Астраханской области, также популяции этих животных есть в Казахстане, Узбекистане, на западе Монголии.

"Заповеднику впервые оказана грантовая поддержка благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире" на реализацию проекта "Повышение эффективности полевого мониторинга и охраны популяции сайгака северо-западного Прикаспия". Мы уже закупаем бинокли, автомобильные и ручные радиостанции для повседневной работы наших инспекторов. Рассчитываем, что оборудование позволит нам сохранить положительную тенденцию по росту популяции сайгаков в заповеднике, которая сохраняется с 2016 года", - сказал директор.

Оборудование, используемое инспекторами заповедника в работе по охране животных, со временем изнашивается, устаревает и требует поэтапной замены, поэтому периодически необходимо обновление оборудования. Специалисты заповедника в целом довольны результатами завершенного половозрастного учета в популяции сайгаков, который позволил оценить ее состояние, проанализировать плодовитость самок и сделать расчетный прогноз численности. На начало июля в популяции определено 19% взрослых самцов, 35,5% взрослых самок и 45,5% молодняка обоих полов, выход молодняка - 1,28 детеныша на одну самку.

"Это очень хороший результат. Самый большой процент рождаемости был в прошлом году - 1,38, а в предыдущие годы - меньше единицы. Улучшение результатов связываем с сохранностью поголовья: сайгаки хорошо размножаются, потому что находятся в спокойной обстановке", - пояснил Батаар Убушаев, добавив, что численность популяции сайгаков заповедника на сегодняшний день оценивается в пределах 28 тыс. особей.

Ситуация с сайгаками

Сегодня большая часть ареала популяции сайгака северо-западного Прикаспия обитает на заповедных территориях: четырех ООПТ федерального значения (заповедник "Черные земли", заказники "Меклетинский", "Сарпинский", "Харбинский") и двух - регионального значения (заказники "Степной" и "Тингута"). Сайгак входит в число приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология". В 2021 году утверждена стратегия сохранения сайгака в России. Численность вида на территории страны превышает 15 тыс. особей.