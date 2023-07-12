В Ленобласти планируют создать производственную зону с участками для ветеранов СВО

Для этих целей выделят участок площадью 150 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Производственную зону с участками под строительство для ветеранов специальной военной операции создадут в поселке Семрино Ленобласти. Также на этой территории планируется создать военно-патриотический центр для молодежи, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Мы посмотрели площадку в Семрино. Это бывшие земли Министерства обороны России, которые удалось получить в собственность Ленинградской области. Мы планируем разделить участок на две части. Первая - это около 10 га, где создадим центр "Авангард". Там все для этого есть. Это будет площадка для обучения ребят, и мы добавим туда спальные корпуса. Второй участок площадью 150 га - будем готовить концепцию, чтобы создать там производственно-селитебную зону: чтобы там было и производство, и малоэтажное жилищное строительство", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Дрозденко.

Ленобласть одной из первых в стране инициировала предоставление земельных участков региона участникам СВО, которых наградили государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны России. Производственно-селитебная зона станет первым практическим опытом региона по передаче участникам СВО участков, ранее принадлежавших Минобороны России.

По данным пресс-службы, центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" сегодня работает на базе центра "Молодежный" во Всеволожском районе, а методический отдел находится в Гатчине. Открытие собственной площадки позволит существенно повысить эффективность реализации проектов и программ по патриотическому воспитанию молодежи.