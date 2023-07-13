Краснокнижный черный аист впервые поселился в заповеднике на севере Красноярского края

Основным ареалом обитания этих птиц являются леса Евразии, юг России

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты заповедника "Тунгусский" на севере Красноярского края впервые зафиксировали места обитания редкого для Сибири краснокнижного черного аиста. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель директора по экологическому просвещению - начальник отдела экологического просвещения заповедника Евгения Мороз.

"Во время рейда по территории заповедника наши сотрудники совместно с представителями госконтроля и надзора в области охраны окружающей среды зафиксировали две точки обитания черных аистов. Эти места обитания находятся в 42 км друг от друга. Для этой птицы эта среда обитания нехарактерна, и ранее в районе реки Подкаменной Тунгуски их не встречали", - сообщила Мороз.

По словам Мороз, специалисты зафиксировали по паре аистов в каждой точке. "У одной из пар была самка, скорее всего, уже с выводком. То есть черный аист уже начал осваивать самую северную точку своего ареала обитания. Мы провели беседы с местным населением, для которого эта новая птица - большая редкость. Объяснили, что черный аист находится в Красной книге и нуждается в защите", - пояснила Мороз.

Черный аист находится под угрозой исчезновения. Птица внесена в Красную книгу России и включена в перечень российско-индийской конвенции перелетных птиц. Основной ареал обитания черного аиста - это леса Евразии, юг России.

Заповедник "Тунгусский" находится в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Расположен рядом с местом падения Тунгусского метеорита. На территории заповедника обитают около 145 видов разных птиц.