У берегов Владивостока наблюдаются коричневые приливы из-за цветения микроводорослей

Эти водоросли не опасны для человека, однако возможны аллергические реакции у людей-аллергиков при контакте с водой

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Цветение микроводорослей, или так называемые коричневые приливы, отмечается во Владивостоке, сообщила ТАСС заместитель директора Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения российской Академии наук (ННЦМБ ДВО РАН), руководитель Центра мониторинга вредоносных водорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока Татьяна Орлова.

"В настоящее время у берегов Владивостока наблюдается мощное цветение микроводорослей, фитопланктона, так называемое коричневое цветение, коричневый прилив. Вызван он водорослями, которые для человека не опасны. Они не продуцируют опасные токсины, такие как, например, нейропаралитические или амнезийные. <...> Но так как в период своего "цветения" микроводоросли продуцируют широкий спектр вторичных метаболитов, возможны аллергические реакции у людей-аллергиков при контакте с водой", - сообщила Орлова.

Она уточнила, что центр последние 20 лет круглогодично и еженедельно проводит мониторинг вредоносных микроводорослей в прибрежных водах Владивостока с целью выявления видов, которые могут представлять потенциальную опасность не только для людей, но и других организмов, включая прибрежные экосистемы в целом. Среди них встречаются виды, известные как фишкиллеры, убивающие искусственно разводимую рыбу, а также виды, которые вызывают заморные явления, нарушая баланс в экосистеме и сокращая количество кислорода, из-за чего страдают остальные сообщества.