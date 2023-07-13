В Челябинской области засеяли пшеницей 971 тыс. га

Посевная завершена

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Аграрии Челябинской области засеяли пшеницей 971 тыс. га, посевная кампания завершена, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

"На сегодняшний день посевная кампания в Челябинской области завершилась. Посевы яровой пшеницы превысили план более чем на 100 тыс. га. Общая площадь пшеницы, включая озимые посевы, составила 971 тыс. га, а общая посевная площадь сельскохозяйственных культур - 1,96 млн га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, развитие отрасли переработки сельхозпродукции (выпуск макарон, круп) способствует увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы (посеяно 230,4 тыс. га, на 41 тыс. га больше прошлогоднего). С другой стороны, цены на некоторые другие культуры снижаются (идет снижение цен на масличный лен-кудряш, посевы которого аграрии сократили со 179 тыс. га до 94,5 тыс. га).

Министр добавил, что благодаря поддержки правительства РФ аграрии получили субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерна. В качестве компенсации снижения рыночных цен аграрии региона получили в виде субсидий на производство и реализацию зерна 105 млн рублей в конце 2022 года и 135 млн рублей в 2023 году, а общая поддержка регионального АПК из федерального и областного бюджетов на начало июля составила 1,1 млрд рублей.

В пресс-центре регионального Минсельхоза сообщили ТАСС, что в конце мая - начале июня в области регистрировалась аномально высокая температура воздуха (на 7 градусов и более выше климатической нормы), а затем - почвенная засуха, что осложняло завершение посевной. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое (0-20 см) к середине июня сократились до критических пределов и составили 6-8 мм. И только в середине июня прошли дожди.

Первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов сообщил ТАСС, что при благоприятной погоде область планирует собрать не менее 2 млн тонн зерна. Ключевым климатическим фактором остается наличие влаги в почве.