Вывоз зерновой продукции Алтайского края на экспорт за границу вырос на 18%

Он достиг более чем 2 млн тонн

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Экспорт зерна из Алтайского края за 2022-2023 сельскохозяйственный год, закончившийся в июне, вырос на 18% до более чем 2 млн тонн зерновой продукции. Об этом ТАСС сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.

"По данным системы "Аргус-Фито", за 2022-2023 сельхозгод Россельхознадзор оформил фитосанитарных сертификатов более чем на 2 млн тонн зерновой продукции, отгружаемой из Алтайского края. Это на 18% больше, чем за предыдущий период, а за пять лет объемы выросли в шесть раз", - сказала она.

По ее словам, Алтайский край находится на первом месте по поставкам семян подсолнечника, крупы гречневой и гречихи, крупы гороха, хлопьев овсяных, крупы манной, ржаной муки. А также входит в тройку лидеров России по экспорту пшеницы, семян льна, муки пшеничной, чечевицы, соевого жмыха, ржи и крупы ячменной.

"Безусловно, в Алтайском крае заложен огромный потенциал для развития зернового направления, и мы должны доносить до производителей и переработчиков, что их продукция востребована не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнула она.

Ранее Шостак сообщала ТАСС о том, что Центр оценки качества зерна в Алтайском крае в июле этого года запустит первый в России цифровой сервис анализа экспорта зерна для трейдеров. Он будет доступен и для других регионов страны. С 3 июля подача заявления в электронной форме на выдачу фитосанитарного сертификата осуществляется через сервис на платформе "Мой экспорт".

"В течение июля для пользователей системы будут проводиться обучающие и консультационные онлайн семинары, и точная дата запуска будет определена после полного ввода в эксплуатацию новой системы "Аргус-Фито", - добавила она.