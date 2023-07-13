13 июля, 07:42

В Свердловской области пройдет гастрофестиваль, который представит кухню народов Урала

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и гастрономические шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Гастрофестиваль в арамильском "Парке сказов" под Екатеринбургом представит кухню народов Урала 15 июля, сообщил ТАСС руководитель PR-направления парка Влад Бородин.

"В арамильской сказочной деревне семейного отдыха "Парке сказов" 15 июля пройдет уникальное кулинарное событие - летний гастрофестиваль "Вкус лета". Впервые в истории города гости смогут познакомиться с 10 различными кухнями от шеф-поваров и народов Урала. Главной изюминкой станет интерактивный лекторий "Блины, как у бабушки". Блины приготовят в настоящей русской печи: прямо на глазах у родителей и детей растопят печь на настоящих дровах, заведут тесто, как это было принято в деревнях XIX века, а далее отправят прямо в печь заготовки, чтобы на выходе получить аппетитные и вкусные блины", - рассказал Бородин.

Также на фестивале пройдет мастер-класс шеф-повара по приготовлению ухи, а также еще более 10 различных мастер-классов и гастрономических шоу, знакомящих с происхождением блюд народов Урала. Гости смогут попробовать испечь пироги - лучшие будут отмечены призами.

"Мельчайшая молекула туризма начинается со вкусной еды, которые местные народности и шеф-повара готовы представить не только гостям нашего региона, но и нашим местным жителям. Наш край богат на кулинарные изыски", - передает Бородин слова директора парка Алисы Ларионовой.

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация