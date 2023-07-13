В Красноярске могут появиться детские парки при крупных производителях

Врио главы региона Михаил Котюков отметил, что в городе нужны "места, где можно провести время с детьми, и в то же время будет ранняя профориентация"

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Серия детских тематических парков может появиться в Красноярске при крупных производителях - "Красмаш", "Красцветмет" к 2028 году. Об этом на совещании, посвященном подготовке к празднованию 400-летия Красноярска, заявил врио главы региона Михаил Котюков.

"В городе много молодежи, много детей. Нужны места, где можно провести время с детьми, и в то же время будет ранняя профориентация. <…> Может быть, у каждого из серьезных производств появится свой такой тематический парк, детский городок. Например, у "Красмаша", у "Красцветмета", может, у "Газпрома" что-то появится. Это же очень здорово, когда рядом с вашей площадкой, может быть такая территория. <…> Мы эти идеи проработаем", - сообщил Котюков.

В 2028 году в Красноярске будет отмечаться 400-летний юбилей города. К этому празднику планируется реализовать около 30 социально-экономических проектов на сумму более 300 млрд рублей.