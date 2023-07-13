Завод "Политранс" наладил производство полуприцепов-контейнеровозов на замену европейским

В компании пояснили, что такая техника обеспечивает доставку тяжелых грузов от железнодорожных хабов и портов до складских терминалов в населенных пунктах

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Завод "Политранс" (Челябинская область) провел все необходимые конструкторские работы и наладил производство полуприцепов-контейнеровозов грузоподъемностью до 40 тонн на замену продукции европейских компаний, которые покинули российский рынок. Об этом ТАСС в четверг сообщил учредитель предприятия Семен Мительман.

"Европейские поставщики ушли с рынка. А потребности российских компаний в полуприцепах для перевозки контейнеров растут, потому что в текущих условиях произошла переориентация логистических направлений, растут объемы перевозок. Конструкторский отдел завода "Политранс" разработал модели полуприцепов-контейнеровозов - трехосные и универсальные четырехосные грузоподъемностью до 40 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта техника запущена в производство и пользуется спросом. Например, универсальный полуприцеп позволяет перевозить все типы контейнеров длиной от 20 (можно разместить сразу два) до 45 футов. В конструкции применяются материалы с высокими прочностными характеристиками, используется, как и у западных образцов, пневматическая подвеска с первой подъемной осью, настил в задней части рамы - съемный.

В компании пояснили, что такая техника обеспечивает доставку тяжелых грузов от железнодорожных хабов и портов до складских терминалов в населенных пунктах. В перспективе она потребуется для перемещения грузов и с Северного морского пути.

"Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Российская техника должна быть лучше импортной. И сейчас наши конструкторы дорабатывают линейку контейнеровозов, чтобы характеристики наших изделий превосходили иностранную продукцию", - добавил учредитель предприятия.

Компания "Политранс" - один из ведущих разработчиков и производителей тяжеловозной прицепной техники. В линейке изделий свыше 2 тыс. модификаций, в том числе уникальные для России транспортные системы для перевозки карьерных гидравлических экскаваторов. Ведется разработка и других моделей импортозамещающей техники.