В Липецкой области расширили список врачей, которые могут получить 1,5 млн рублей

В него включили студентов-ординаторов, которые в пандемию работали в государственных медучреждениях

ТАСС, 13 июля. Власти Липецкой области расширили список врачей, которые могут получить 1,5 млн рублей по региональной программе привлечения медиков на работу в города и села региона. В него включили студентов-ординаторов, которые в пандемию ковида работали в государственных медучреждениях, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства Липецкой области.

"Губернаторские полтора миллиона" смогут получить больше врачей. По предложению руководителя Липецкой области Игоря Артамонова мера поддержки расширяется. Инициативу сегодня поддержал региональный парламент. Теперь выплата доступна медикам, которые в период пандемии коронавируса были студентами-ординаторами и при этом привлекались для работы в государственные медучреждения региона", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, после получения диплома право на 1,5 губернаторских миллиона эти специалисты утратили, так как уже работали в больницах и поликлиниках области, а выплата была положена только впервые трудоустроившимся в регионе врачам.

В Липецкой области разработана программа "Губернаторские полтора миллиона", по которой врач может приехать в регион и получить 1,5 млн рублей за трудоустройство в государственные медучреждения в городе или селе. При трудоустройстве в сельской местности врач получит от 2,5 до 3 млн рублей за счет дополнительной выплаты в размере одного или полутора миллионов рублей по федеральной программе "Земский доктор". Программа рассчитана на врачей-терапевтов и педиатров, в том числе и участковых, врачей общей семейной практики (семейной медицины), неонатологов, онкологов, офтальмологов, анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, акушеров-гинекологов, психиатров, психиатров-наркологов и психотерапевтов. Кроме выплаты 1,5 млн рублей, врач может получить также возмещение расходов за наем жилья от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей в течение всего срока работы в регионе и соцвыплату на строительство и приобретение жилья, предельные размеры которой зависят только от состава его семьи - чем она больше, тем больше выплата.