13 июля, 13:02

Дети из многодетных семей Липецкой области получили право на возврат 50% оплаты за колледж

Инициативу губернатора поддержал областной парламент

ТАСС, 13 июля. Власти Липецкой области ввели компенсацию 50% стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах, техникумах и профессиональных лицеях, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

"Дети из многодетных семей могут компенсировать 50% стоимости своей учебы в колледжах, техникумах и профлицеях. Компенсация за получение среднего профессионального образования теперь будет выплачиваться детям из многодетных семей. Инициативу губернатора сегодня поддержал областной парламент", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, управление социальной политики Липецкой области по потребностям рынка составит список востребованных профессий, по нему дети из многодетных семей на платной форме обучения в колледже, техникуме или профессиональном лицее получат право на компенсацию 50% от суммы оплаты. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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