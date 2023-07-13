Программу "Гектар в Арктике" расширили в Карелии на 2 тыс. га

Сами территории отобраны с учетом мнения граждан

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные территории включили в программу "Арктический гектар" в Карелии. Соответствующий закон по предложению главы республики приняли депутаты законодательного собрания региона во втором и окончательном чтении.

"Был подготовлен законопроект в связи с тем, что территории, которые определены под выделение земельных участков, практически себя исчерпали. Этим законопроектом мы увеличиваем количество территорий практически на 2 тыс. га, - прокомментировала инициативу депутат парламента Ирина Кузичева. - В Беломорском районе около наших излюбленных деревень Лапино и Ендогуба появились дополнительные территории, которыми наши граждане могут воспользоваться".

В пресс-службе законодательного собрания отметили, что предложенные к включению в программу территории являются неиспользуемыми, поэтому выпадающих доходов бюджета не ожидается. Напротив, это положительно скажется на росте налоговых доходов бюджетов, например, земельного налога и налога на имущество. Сами территории отобраны с учетом мнения граждан. В течение нескольких месяцев на сайте министерства имущественных и земельных отношений региона проходил опрос, где нужно было отметить на карте участки, которые они хотели бы получить в рамках программы.

В июле вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщал, что с начала действия программы в регионе одобрили 765 заявок на предоставление участков. Больше всего земель предоставлено на территории Лоухского района, на втором месте Сегежский район, закрывает тройку лидеров Калевальский район.

Программа "Гектар в Арктике" начала действовать в РФ 1 августа 2021 года. Она позволяет по упрощенной процедуре получить в безвозмездное пользование земельный участок площадью до одного гектара по упрощенной процедуре. Сперва воспользоваться данной мерой поддержки могли только местные жители, но спустя полгода такое право дали и жителям других регионов России.