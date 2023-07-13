В Вологде впервые за 45 лет реконструируют мост по нацпроекту

Вместо однополосного моста продолжат две полосы с тротуарами и велодорожками

ТАСС, 13 июля. Мост из Вологды в поселок Кувшиново капитально отремонтируют впервые за 45 лет с момента его постройки в 1978 году. Вместо однополосного моста продолжат две полосы с тротуарами и велодорожками, ежедневно по нему проезжают люди на работу и учебу в Вологду, сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"К 1 сентября 2024 году хотим открыть новый мост в Кувшиново! Объект важный не только для вологжан, но и жителей Вологодского округа. Его построили 45 лет назад, и он уже не соответствует ни современной нагрузке, ни требованиям безопасности. Чуть больше чем через год здесь будет двухполосный мост с тротуарами и велодорожкой. Рядом с существующей переправой строители возведут временный мост. По нему будут двигаться транспорт и люди во время работ на существующем мосту", - сообщил Воропанов в своем Telegram-канале.

На работы выделено более 500 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщил градоначальник.

По информации пресс-службы губернатора Вологодской области, действующий мост с 1978 года соединяет городскую черту с поселком Кувшиново, где проживает более тысячи человек, они ежедневно добираются по этому мосту до рабочих мест и учебных заведений. В поселке также расположена Вологодская областная психиатрическая больница. Поступали многочисленные просьбы жителей отремонтировать мост и обеспечить безопасное движение. Строители приступили к возведению нового временного моста, который будет расположен рядом с существующим. Он позволит не перекрывать движение, одновременно строить новую часть моста и перестраивать старую.

"Благодаря поддержке президента и правительства страны мы получили финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году на ремонт 12 мостовых сооружений Вологодчины. Один из ключевых объектов - мост между Вологдой и поселком Кувшиново. Сегодня посмотрел, как ведутся работы. Вологодский подрядчик обещает сдать объект раньше срока. Новый мост будет максимально удобным и безопасным для вологжан", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова в ходе выезда на объект.