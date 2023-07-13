Археологи нашли в Великом Новгороде древнюю печать архиепископа Спиридона

На лицевой стороне печати находится надпись в пять строк с именем Спиридона, на оборотной - погрудное изображение Богородицы Знамение

ТАСС, 13 июля. Археологи во время раскопок на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде обнаружили редкую печать новгородского архиепископа Спиридона, который является одним из современников и сподвижников князя Александра Невского, сообщила в четверг пресс-служба Института археологии РАН. Архиепископ Спиридон в XIII веке был избран на Новгородскую кафедру из монахов Юрьева монастыря и возглавлял паству в течение 20 лет.

"Археологи Института археологии РАН в ходе раскопок на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде обнаружили вислую печать архиепископа Спиридона, управлявшего Новгородской епархией в самом начале татаро-монгольского нашествия на Русь. Печать выделяется из ряда аналогичных хорошей сохранностью и высоким качеством исполнения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, свинцовая печать, скреплявшая документ от имени архиепископа Спиридона, была найдена сотрудниками новгородского архитектурно-археологического отряда РАН на территории Юрьева монастыря в одном из раскопов, заложенных к северу от Георгиевского собора. В ходе археологических работ было расчищено глубокое подполье древнерусской жилой постройки XIII-XV веков. На лицевой стороне печати находится надпись в пять строк с именем Спиридона, на оборотной - погрудное изображение Богородицы Знамение.

"Это редкая находка, которая собрала "две пятерки": это пятая печать, найденная за 10 лет археологических исследований на территории Юрьева монастыря, и пятая из всех известных печатей архиепископа Спиридона. Четыре из них были найдены при археологических работах, одна - из сборов частных лиц, и именно эта печать оттиснута с одной матрицы с только что обнаруженным экземпляром", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя новгородского архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Марины Вдовиченко.

По словам ученого, другие известные печати архиепископа Спиридона по своему качеству сильно проигрывают печати, найденной в Юрьеве монастыре. "Композиция отличается свободой построения, изяществом пропорций фигуры Богоматери с воздетыми руками, четкими и уверенными деталировками одежд. Очевидно, что изображение на специальных щипцах, которыми оттискивалась печать, для оборотной стороны печати вырезал незаурядный художник", - приводит пресс-служба слова руководителя новгородского архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Владимира Седова.