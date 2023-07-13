В Бурятии построят предприятие по сортировке отходов мощностью 16,5 тыс. тонн

Предприятие расположится в поселке Селенгинск

ТАСС, 13 июля. Предприятие по сортировке бытовых отходов мощностью 16,5 тыс. тонн в год построят в Бурятии. Российский экологический оператор (РЭО) готов профинансировать проект на 125 млн рублей, сообщила пресс-служба РЭО.

"Бурятия подписала с акционерным обществом "Республиканский мусороперерабатывающий завод" концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта обращения с твердыми коммунальными отходами. Проект включает в себя создание сортировки мощностью 16,5 тыс. тонн в год. РЭО рассматривает возможность предоставления займа концессионеру в размере 125 млн рублей", - сообщил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Предприятие расположится в поселке Селенгинск Кабанского района. Расчетный объем инвестиций составляет 535,6 млн рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.